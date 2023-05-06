العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

صرح مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مساء اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيشارك فى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الوزاري غدًا الأحد.

وأضاف العكلوك أن وزير الخارجية الفلسطيني سيطلع المجلس على ما تتعرض له مدينة القدس من خطورة وهجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، وفقًا لما جاء فى منشور للسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وأشار العكلوك إلى أن المالكي سوف يعرض خلال الاجتماع الجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وفى تصريحات سابقة، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة الوحشية دون مساءلة أو رقيب، يعني أن إسرائيل تدفع إلى ذروة الاشتباك.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقود إلى استمرار دائم للصراع بالمنطقة، موضحًا أن المحتل يتعامل بلغة التنكيل والقتل الممنهج، متجاهلًا منطقة التسوية والحوار للالتقاء مع الشعب الفلسطيني.

وواصل: "هذا الطريق الذي تسلكه إسرائيل سيترتب عليه استمرار دائرة القتل وانتشار وتوسع في الضفة الغربية المحتلة، وأيضًا دخول أطراف أخرى بخلاف الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن القتل والانتقام لن يؤدي إلى نتائج سوى المزيد من الألم والرغبة في رد الفعل.

وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع الجامعة غدًا

وفى وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى القاهرة، للمُشارَكة في الاجتماعين الوزاريين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي تستضيفه الجامعة غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع تطورات السودان، وإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة، في ظل توجه متزايد لدى الدول العربيَّة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة.