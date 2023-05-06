السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرحات: الرئيس السيسى رحب بمقترح الإشراف القضائى على الانتخابات

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أبرز قضايا الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني تؤكد دعمه الكامل لهذا الحوار ومخرجاته، حيث ظهر اهتمام الرئيس بالحوار عندما أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعي فيما يتعلق بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف القضائي على الانتخابات العامة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه كان هناك اهتمام سريع من الرئيس السيسي بهذا المقترح في أقل من 24 ساعة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا التعديل حتى يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد دعمه للحوار الوطني خلال كلمته المسجلة في الجلسة الافتتاحية، ودعا كل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وغيرها للمشاركة في الحوار ثم يتم رفع مخرجاته إلى الحكومة أو البرلمان.

وأكد أن الفجوة بين القوى السياسية والتيارات الفكرية المختلفة الموجودة في المجتمع المصري كانت كبيرة، لأنه لم يكن هناك تفاعل بين تلك القوى.     

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