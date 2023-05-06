مصرع شخصين فى انقلاب سيارة أعلى الطريق فى منشأة القناطر

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شخصين في انقلاب سيارة أعلى الطريق في منشأة القناطر، وتبين أن الشخصين كانا يقودان مركبة نارية.

وأفادت التحقيقات، أنه أثناء سير الشخصين بدراجتهما النارية "موتسيكل"، كانا خارجان من فرح في وقت متأخر وكانا يسيران بطريقة غير سليمة، فكانت خلفهم سيارة سوزكي اختلت عجلة القيادة من قائدها، فاصطدم بالشخصين، ما أسفر عن مصرعهما.

وكشفت التحقيقات، عن أن السيارة كانت في طريقها وأثناء القيادة، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها وانقلبت السيارة، مما أسفر عن مصرع الشخصين، وتم نقلهما للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة أعلى الطريق في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات انقلاب سيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.