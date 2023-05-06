الشوط الأول.. السيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين جوندجان

تقدم مانشستر سيتي على نظيره ليدز يونايتد بهدفين نظيفن، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.

وسيطر السيتي على مجريات الشوط بالكامل، وبدأ جوليان ألفاريز خطورة السيتي في الدقيقة 15 بتسديدة داخل منطقة الجزاء فوق المرمى.

وبالدقيقة 16 أضاع إيرلينج هالاند انفراد بالمرمى بعدما تصدى حارس ليدز للكرة.

وفي الدقيقة 19 تقدم إلكاي جوندجان للسيتي بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من رياض محرز، وبالكربون أضاف جوندجان الهدف الثاني للفريق بنفس الطريقة.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم جوليان ألفاريز ويجاوره إيرلينج هالاند، بينما عاد كيفين دي بروين للمشاركة أساسيًا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة من 33 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على ارسنال الوصيف والذي خاض 34 مباراة.

وبإمكان سيتي توسيع الفارق مؤقتا في الصدارة إلى أربع نقاط، حيث يلتقي ضيفه ليدز يونايتد ، وبعدها بـ24 ساعة يخوض ارسنال مواجهة غاية في الصعوبة على ملعب نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد خمسة أيام من فوزه المثير على تشيلسي 3 -1 يوم الثلاثاء الماضي.