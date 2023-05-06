الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زكى القاضى يوضح أبرز القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى (فيديو)

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

كشف الكاتب الصحفي، زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن أبرز القضايا التي ستناقشها اللجنة داخل الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه كان هناك حوار دائم ومستمر منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في أبريل 2022، وخلال هذه الفترة تم عقد العديد من اللقاءات على مستوى القرى والنجوع لشرح حالة الحوار الوطني وجلب مقترحات من المواطنين ورفعها إلى مجلس الأمناء وصولًا إلى تحديد المقترحات النهائية أو القضايا الرئيسية التي يمكن مناقشتها.

وأضاف أن عدد القضايا الرئيسية التي يمكن مناقشتها وصلت إلى 113 قضية موزعة على 19 لجنة داخل لجان الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات كانت نوع من أنواع متابعة الحالة الخاصة بالحوار الوطني في القرى والمحافظات والمدن.

وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوصول إلى الشكل الأمثل للقضايا أو المخرجات لتحديد الموضوعات التي يجب أن يتضمنها الحوار الوطني، منوهًا بأن هناك ثلاثة محاور رئيسية في الحوار الوطني وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويندرج تحتها 19 لجنة لمناقشة القضايا المختلفة مثل الأسعار والتضخم والإصلاح المالي وغيره.

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