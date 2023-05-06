تسليم جوائر مسابقة الفنجري للدعوة والفقه الإسلامي

سلم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، جوائز مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام ٢٠٢٣، نظارة المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية كل من الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية) الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق) والدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق) الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق) الدكتور محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)-

6ـ المستشار أحمد فكري صالح (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)

7- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف)

استلم الجوائز كل من الفائزين التالي أسماؤهم:

أولاً: في موضوع: موقف العنف الأسرى .. مظاهره وكيفية مواجهته

الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:

الدكتور أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد).

الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه هو الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد.

الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه لكل فائز وهم:

1ـ الدكتور باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.

2ـ المستشارة داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية.

3ـ صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.

5ـ سارة أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.

6ـ الدكتور المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.

8ـ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".

ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول

أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه وهي الدكتورة علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.

ب ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه لكل فائز وهم:

1ـ الدكتور محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

2ـ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

3ـ الدكتور سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

ج ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه لكل فائز وهم:

1ـ الدكتور إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.

2ـ الدكتور إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.