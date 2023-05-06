كلية الدفاع الجوى تنظم مسابقة الابتكارات العلمية الثانية

نظمت كلية الدفاع الجوي مسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثانية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية، في إطار حرص القوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية وتنمية المهارات الإبداعية بمختلف المجالات العلمية.

وألقى الفريق محمـد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في المسابقة وما تفرزه من قدرات علمية متميزة، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير منظومة البحث العلمي وتبادل الخبرات العملية والعلمية بما يحقق التقدم بمختلف المجالات.

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى أهمية المسابقة التى توفر المناخ المناسب لإطلاق الإبداعات وتعظم الاستفادة من طاقات الطلاب الذين برهنوا على تفوقهم كنموذج للشباب المصري المتسلح بالعلم للسير في سبل التقدم بشتى المجالات.

تضمنت الفعاليات عقد ندوة علمية بعنوان "دور التعليم فى تطوير الصناعة" وعرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تتضمنه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في إعداد طلبة الكلية وصولاً للاحتراف في تنفيذ المهام المكلفين بها، تلا ذلك عرض تقديمي عن مسابقة الابتكارات العلمية وما تتضمنه من نماذج علمية متطورة، وإعلان نتيجة المسابقة وتكريم الفائزين بأفضل نماذج للابتكارات العلمية وفقاً للأسس والمعايير المنظمة للمسابقة.

وتفقد الحضور معرض الابتكارات العلمية، مشيدين بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات.

حضر فعاليات المسابقة عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وممثلي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس وكالة الفضاء المصرية ورئيس هيئة المحطات النووية وعدد من رؤساء الجامعات.