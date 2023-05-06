كاتب صحفى: الحوار الوطنى يشهد أجندة متنوعة ومشاركة واسعة من مختلف الفئات

كشف الكاتب الصحفي، زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن أبرز القضايا التي ستناقشها اللجنة.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك إشادات واسعة وردود فعل إيجابية بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني شهدت مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي.

وأشار إلى أنه مع انطلاق جلسات الحوار الوطني شهدنا أجندة متنوعة ومشاركة واسعة من مختلف الفئات، موضحًا أن كل المحاور الثلاثة للحوار الوطني، السياسي والاجتماعي والاقتصادي تشهد لجانًا نوعية.