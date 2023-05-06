جمال الكشكى: الحوار الوطنى بداية المكاسب السياسية للجمهورية الجديدة (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر تطورات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطني تجربة مهمة جدا ومصر بحاجة إليها في هذا التوقيت، لأن هذه المبادرة نستطيع أن نقول إنها الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث ولم تحدث من قبل.

وأضاف أن هذه التجربة تشهد مزيجا من مختلف الأطياف والقوى السياسية يلتقون على مائدة واحدة، ويتناقشون ويختلفون ويتبادلون وجهات النظر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حتى يحدث التوافق.

وأشار إلى أن ذلك هو بداية المكاسب السياسية للمجتمع والدولة المصرية، والجمهورية الجديدة.