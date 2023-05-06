الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال الكشكى: الحوار الوطنى بداية المكاسب السياسية للجمهورية الجديدة (فيديو)

الكاتب الصحفي، جمال
الكاتب الصحفي، جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر تطورات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطني تجربة مهمة جدا ومصر بحاجة إليها في هذا التوقيت، لأن هذه المبادرة نستطيع أن نقول إنها الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث ولم تحدث من قبل.

وأضاف أن هذه التجربة تشهد مزيجا من مختلف الأطياف والقوى السياسية يلتقون على مائدة واحدة، ويتناقشون ويختلفون ويتبادلون وجهات النظر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حتى يحدث التوافق.

وأشار إلى أن ذلك هو بداية المكاسب السياسية للمجتمع والدولة المصرية، والجمهورية الجديدة.

مواد متعلقة

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى هدفه المواطن والشارع السياسى

حقوقى: "الوثائقية" واجهت تزييف التاريخ بفيلم عن كليوباترا

راندا مصطفى: مصر لديها مستشفيات كثيرة وإمكانيات ضخمة لكن نحتاج "الحوكمة"

محمود فوزي: الحوار الوطني سيناقش مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار

ضياء رشوان: جميع وسائل الإعلام مدعوة لتغطية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

على جمعة: هناك توافق كامل بين جميع المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهى

"القومي للإعاقة": قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة هذه الفئات

زكي القاضي: "هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع داخل لجان الحوار الوطني"

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»