الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية

مجلس الوحدة الاقتصادية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

تعقد الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يتخذ من جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا له اجتماعًا مهمًا لآلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يوم الإثنين المقبل.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الاجتماع يعقد هذا العام بعنوان “الاستثمار والتجارة في جمهورية مصر العربية”، موضحًا أن الاجتماع سيتركز على الاستثمار وفرصه في مصر واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر وإبراز الدور الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للقطاع الخاص بما في ذلك القوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي خاصة بعد الإجراءات المتميزة التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دوره كاملًا في مناخ ملاىم  تتوافر مقوماته في مختلف محافظات مصر أرض المليون فرصة ذات العاىد المرتفع والمناخ الملائم والتنافسية العادلة.

وسيعقد إجتماع اليه الاستثمار بحضور مندوبوا الدول الأعضاء الدائمين في المجلس  وممثلي المؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعيه المتخصصة بمقر مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

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