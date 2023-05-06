"تعليم الغربية": لا شكاوى من الورقة الامتحانية بالفترتين الصباحية والمسائية

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الصف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والأول والثالث والرابع الفني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن على سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، بالفترتين الصباحية والمسائية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي أول أيام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، حيث يؤدي 102868 طالبًا امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويؤدي 106557 طالبًا امتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

فيما يؤدي 39952 طالبًا امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة العربية، والتربية العسكرية، بينما يؤدي 18979 من طلاب الصفين الأول والرابع الثانوي للتعليم الفني الصناعي، و17963 من طلاب الصفين الأول والثالث الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و2892 طالبًا من طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة فورًا.