السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هافيرتز يقود هجوم تشيلسى أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تشكيل تشيلسي الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: تريفوه شالوباه- تياجو سيلفا- بنوا بدياشيلي- بن تشيلويل.

خط وسط لملعب: نجولو كانتي- إنزو فيرنانديز- كونو جالاجير.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- كاي هافيرتز- ميخاليو مودريك.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: سيزار أزبيليكويتا- جواو فيليكس- لويس هال- ماتيو كوفاسيتش- روبن لوفتوس تشيك- إدوارد ميندي- كريستيان بوليسيتش- رحيم ستيرلنج- حكيم زياش.

 

ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

- ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، متفوقًا على بورنموث صاحب المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط.

تشيلسى بورنموث الدورى الانجليزى تشكيل تشيلسي البريميرليج تشيلسي وبورنموث

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

تقرير البنا يحسم مصير الشناوى أمام لجنة الانضباط بعد تجاوزات السوبر

نائب وزير الاتصالات لـ"الدستور": إتاحة 11 خدمة مجمعة لأول مرة على منصة مصر الرقمية

روّع آمنين.. حبس "بلطجى المعادى" 4 أيام

أمن الفيوم يعيد طفل لأسرته بعد غياب 10 أيام

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر