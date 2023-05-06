هافيرتز يقود هجوم تشيلسى أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: تريفوه شالوباه- تياجو سيلفا- بنوا بدياشيلي- بن تشيلويل.

خط وسط لملعب: نجولو كانتي- إنزو فيرنانديز- كونو جالاجير.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- كاي هافيرتز- ميخاليو مودريك.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: سيزار أزبيليكويتا- جواو فيليكس- لويس هال- ماتيو كوفاسيتش- روبن لوفتوس تشيك- إدوارد ميندي- كريستيان بوليسيتش- رحيم ستيرلنج- حكيم زياش.

ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

- ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، متفوقًا على بورنموث صاحب المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط.