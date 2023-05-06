روسيا تستعيد 3 طيارين من الأسر لدى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن استعادة 3 طيارين في القوات الفضائية الجوية الروسية من الأسر لدى أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إنها استعادت ثلاثة طيارين من القوات الجوية الروسية، من كييف نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، مشيرة إلى أن جميع المفرج عنهم يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وذكر البيان أن طائرات نقل عسكرية ستنقل المحررين إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لتلقي العلاج والخضوع لعملية إعادة التأهيل وفق قناة «روسيا اليوم».

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة عملية تفاوض أعيد الشهر الماضي الماضي 40 جنديًا روسيًا من أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن جميع المحررين يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا عن استعادة 44 أسيرًا كانوا معتقلين لدى روسيا.

وجرت أحدث عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا في 10 أبريل، وأعلنت الدفاع الروسية عن الإفراج عن 106 من جنودها فيها.