حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية، عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

‏وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48457 طنا تشمل: 11200 طن يوريا و2160 طن رمل و28595 طن كلينكر و6502 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31924 طنا تشمل: 650 طن خشب زان و5251 طن أبلاكاش و2500 طن خردة و21073 طن ذرة و2450 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 10 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 643 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175969 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115504 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3286 شاحنة.