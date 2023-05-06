وفد طلابى بجامعة سوهاج يزور مشروعات "حياة كريمة" بقرية الغريزات

انطلق اليوم، وفد جامعة سوهاج الطلابي فى زيارة ميدانية لمشروعات حياة كريمة بقرية الغريزات بمركز ومدينة المراغة بالمحافظة، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، قائلا إن محافظة سوهاج من محافظات الصعيد التي حظيت باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكان لها نصيب كبير من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وأهمها مشروع "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الجامعة، أن مشروع حياة كريمة يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاََ، وتوفير حياة مستدامة لأفراد المجتمع والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر البسيطة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تنفذ برنامج زيارات ميدانية طلابية وفقاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة تفعيل الزيارات والمشاركات الميدانية لتوعية شباب الجامعات بالجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه في إطار مبادرة حقك تعرف انطلق الوفد الطلابي، اليوم، لزيارة مشروعات حياة كريمة بقرية الغريزات بمركز ومدينة المراغة بالمحافظة، حيث شملت الزيارة مشروع إنشاء عمارات سكن كريم، مركز طب الأسرة، مضيفاً أن تلك الزيارات تساهم فى دمج شباب الجامعات فى خطط التنمية، وتعريفهم بالطفرة الهائلة التى تتم فى مختلف المجالات التنموية، من خلال الزيارات الميدانية على أرض الواقع لرؤية المشروعات القومية الضخمة غير المسبوقة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم برنامج الزيارات الميدانية تحت إشراف كل من الدكتورة صباح صابر، والدكتور أحمد محمد عبد الحكيم، وبالتعاون مع صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ومحمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة.