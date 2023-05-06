إزالة 19 تعديًا على أرض زراعية وأملاك دولة فى "مطاى" بالمنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.
من جانبه، قاد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز مطاي، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بحضور علي الكيال وفضل الجبالي نائبي رئيس المركز، وحكمدار شمال، ومركز شرطة مطاي، وعدد من الجهات المعنية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة ١٩ حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة، منهم ١١ حالة تعدٍّ على أرض زراعية على مساحة ١٤٨٧.٥٠ متر، و٨ حالات إصلاح زراعي بمساحه ١٢٧٠ مترًا، بإجمالي ١٩ حالة تعدٍّ. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، بالتصدي لكل أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تكثف من حملات إزالة التعديات، التي يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى.
يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بداية من "يوم السبت" 29 أبريل بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 19 مايو المقبل، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.