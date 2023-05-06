حقيقة تسريب امتحان الصف الأول الاعدادي 2023 عربي

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تداول صفحات الخش لامتحان الصف الاول الاعدادي 2023 عربي ليتصدر حقيقة التسريب محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة.

ونشرت بعض جروبات الغش عبر تطبيق “التليجرام” تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2023 عربي لسرعان ما يشغل الموضوع أولياء الأمور لمعرفة حقيقة تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي.

حقيقة تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي 2023 عربي

وتداولت جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام» تسريب امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023، وبدأت صباح اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، كما تم تسريب امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي عبر جروبات الغش على تطبيق تليجرام.

والجدير بالذكر، بدأت اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ومن المقرر استمرار امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023.

جدول امتحانات اولى الإعدادي الترم الثاني 2023

يوم السبت ٢٠٢٣/٥/٦ اللغة العربية والخط (ساعتان ونصف ويخصص ٢٠ دقيقة للإملاء).

اللغة الأجنبية، الإثنين ٢٠٢٣/٥/٨ (ساعتان).

الأربعاء ٢٠٢٣/٥/١٠ (ساعتان)، العلوم.

السبت ٢٠٢٣/٥/١٣ (ساعتان)، الجبر والإحصاء.

الاثنين ٢٠٢٣/٥/١٥ (ساعتان)، الهندسة.

الأربعاء ٢٠٢٣/٥/١٧ (ساعتان)، الدراسات الاجتماعية.

ضوابط امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي 2023

متابعة أوراق إجابات أسئلة امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي.

متابعة تصحيح أوراق امتحانات الترم الثاني أولاً بأول.

التأكد من ضبط عمليات التصحيح.

إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي بشكل موحد.

إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني من قبل المديرية فى وقت لاحق.

التأكد من عملية رصد أعمال السنة للطلاب.

مراجعة الشيتات.

مراعاة الدقة فى أعمال تصحيح امتحانات الترم الثاني.

التأكد من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة يومياً.

التأكيد على الموجهين بالتأكد من بيانات الطلاب خاصة الصف الدراسي واسم المدرسة.

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