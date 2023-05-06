عقب تصدرهما التريند.. القصة الكاملة لـ"طرد" شاكوش زوجته من منزلهما

حالة من الجدل أُثيرت عبر مواقع السوشيال ميديا مساء أمس الجمعة، بسبب ما نشرته ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من خلال خاصية الـ"ستوري"، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" تتهمه من خلالها بـ"الزنا"، وشغل الأمر بال روّاد السوشيال وتصدرا الثاني محركات البحث الإلكتروني "جوجل".

الحكاية بدأت في مطلع شهر مارس بعدما سجدت ريم طارق شكر لله بسبب زواجها من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتم الفرح في أحد الفنادق، وحضره كل نجوم الفن، وأعلنت حينها أنها سجدت بسبب حبها الشديد لـ"شاكوش"، واستجابة الله لدعاءه بزواجها منه.

وتصدرا الثنائي مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق التريند حينها، ومواقع السوشيال ميديا، بسبب السجدة، وبررت "ريم" موقفها حينها قائلًة: "لم يكن أحدا يعلم بنيتي في السجود، أردت السجود حتى أقول للناس إن الله يعوضنا عما حدث لنا من قبل، لم أكن مرتاحة ولم أكن قادرة على التقاط أنفاسي، وسجدت ولم أركز مع أي أحد، وبعدها قلت لصديقاتي إنني أشعر بالراحة".

لم يمر سوا شهرين فقط على زواج الثنائي ريم طارق ومطرب المهرجانات حسن شاكوش على زواجهما، وفوجئ روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"خناقة" الثنائي، وطرد شاكوش لزوجته ليلًا، لتحرر الأخيرة محضر ضده في قسم الشرطة.

حررت "ريم طارق" بلاغًا رسميًا ضد زوجها لطردها من عش الزوجية، وتحفظه على قائمة المنقولات وإيصال أمانة وكل ما يخص حقوقها الزوجية، كان شاكوش يعلن للمقربين منه سبب الخلاف واستعداده للمثول أمام جهات التحقيق، موضحًا أنها سبق أن تزوجت قبل منه دون علمه، ما أثار غضبه وقرر طردها لحين البت في علاقتهما.

مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل

وأعلن والد ريم طارق، إقامة مؤتمر صحفي يعلن من خلاله أسباب الخلاف الذي وقع بين نجلته وزوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما كتبت الأخيرة عبر خاصية الـ"ستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "هو في إيه يا جماعة، إيه كمية الهبل والتخلف اللي بيتقال دا"، وظهرت منذ قليل في فيديو وهي ترتدي شبكتها، ليظل الأمر معلقًا لحين الإفصاح عن الأسباب من خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.