الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023 بمادة اللغة العربية

ازدادت محركات البحث بجوجل بالكلمات البحثية الآتية، الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023، خلال اليوم، نظرًا لانطلاق امتحانات الصف الثاني الاعدادي بنهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، غدا الأحد، في أول ايام الاختبارات.

ويؤدي الطلاب غدا امتحان مادة اللغة العربية، لذلك ازدادت معدلات البحث عن الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023.

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم الأجزاء المحذوفة من المناهج 2023 لكل الصفوف الدراسية، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي والتي تم تخصيصها للاطلاع فقط.

ويعرض "الدستور" في السطور التالية، الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023 في جميع المواد وفقًا لما أعلنته الوزارة.

الدروس الملغية للصف الثاني الاعدادي 2023 بمادة اللغة العربية

تضمنت الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023 في اللغة العربية، إلغاء من الصفحة رقم 17 إلى صفحة 20 في درس اختراعات عربية مادة اللغة العربية، وإلغاء من الصفحة رقم 42 إلى صفحة 44 في درس حياة للحياة نثر مادة اللغة العربية، وإلغاء الدرس الثالث من وحدة خيرات وطننا العربي، الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي.

وكذلك إلغاء الدرس الثالث من وحدة روائع الحضارة الإسلامية، الوحدة الرابعة، روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب، وإلغاء الدرس الثاني من وحدة قيمنا الإسلامية والمواطنة الصالحة، الوحدة الخامسة، المشاركة التطوعية.

وفيما يتعلق بـ الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023 في مادة الرياضيات، شملت التالي:

- الوحدة الأولى: الدرس السادس التحليل بإكمال المربع «الشرح» صفحتى 15 و16، وما يخصص للاطلاع تمرين 1-6 صفحة 6 بالكامل نشاط بنهاية الوحدة صفحة 6، والوحدة الثانية: ما يخصص للاطلاع، تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8 و9 و10صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة رقم 18 واختبار الوحدة مسألة رقم 4 صفحة 18، والوحدة الثالثة: تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى 10 صفحة 19 و20 ونشاطها بنهاية الوحدة صفحة 21، والوحدة الخامسة: ما يخصص للاطلاع والتعلم الذاتى، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 41.

أما الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023 مادة الدراسات الاجتماعية، الوحدة الأولى: خيرات وطننا العربي الدرس الثالث: الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي، والوحدة الرابعة: روائع الحضارة الإسلامية الدرس الثالث: روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب، ولوحدة الخامسة: قيمنا الإسلامية والمواطنة الدرس الثاني: المشاركة التطوعية الصالحة.