احتفالاً بعيد العمال.. "مياه سوهاج" تكرم المتميزين في تقديم الخدمات والمحالين لسن التقاعد

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، 53 عاملا من العاملين المتميزين بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام فى تشغيل وصيانة جميع مواقع الشركة وإصلاح وصيانة الشبكات التي تغطى جميع قرى المحافظة.

كما كرم رئيس مياه سوهاج، الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة المتميزة لهذا العام وطالب رئيس الشركة جميع العاملين، ببذل المزيد من الجهد لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.



وجرى تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم كما تم تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على شهادة سلامة ومأمونية المياه وهى محطة مياه المنشاة النقالى بمركز المنشاة ومحطة مياه أولاد الشيخ المدمجة بمركز دار السلام ومحطة مياه الطوايل النقالى بمركز ساقلتة.



