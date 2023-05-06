تشارلز الثالث يؤدى القسم ضمن مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية من أداء الملك تشارلز الثالث القسم الملكي في مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا.

وكان توجه موكب الملك تشارلز الثالث إلى كنيسة وستمنستر أبي رفقة الملكة القرينة كاميلا في عربة اليوبيل الماسي الملكية، السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل مراسلم التتويج.

وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وتوجه إلى كنيسة وستمنستر أبي، واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.