السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا قال الملك تشارلز بعد تتويجه ملكًا لـ بريطانيا؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

قال الملك تشارلز الثالث:"سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".

وأضاف تشارلز في كلماته الأولى، بعد تأدية القسم والتوقيع عليه، ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا:"جئت لهنا لا لأُخدم بل لأَخدم".

وكان قد وقع الملك تشارلز الثالث على القسم بعد تأديته ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا.

وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وغادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنجهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج، حيث اصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

جدير بالذكر أنه بدأت احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته بكنيسة ويسمنيستر.

الملك تشارلز تتويج تشارلز بريطانيا حفل تتويج ملك بريطانيا مراسم تتويج الملك تشارلز

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

"مكافأة خاصة" من كولر للاعبى الأهلى بعد الفوز بالسوبر

فى بيان نارى.. المصرى يقيل التوأم حسن بسبب "التجاوزات"

حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بالنزهة

بدء مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 اليوم

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بـ59 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر