السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن "تأخر إنشاء مصفاة ذهب" بمرسى علم

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن إنشاء مصفاة الذهب.

وأوضح الجبلاوي، خلال طلب الإحاطة المقدم، أنه بتاريخ الأول من يناير عام ٢٠٢٢ تم الإعلان عن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، وحتى الآن لم يتم العمل بها أو البدء فيها.

وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائب الجبلاوي، بأنه لم يتم إنشاء مصفاة الذهب من قبل الأزمة المالية، موضحا أن المصفاة ستقوم بحماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه.

وتساءل وكيل طاقة النواب، من خلال طلب الإحاطة، عن المتسبب في الخلل القائم من خلال الوزارة في هذا المرفق الذي يحمي ثروات مصر من الضياع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف الجبلاوي، من خلال تصريحات له، أن وزير البترول صرّح العام الماضي بوجود دراسة متكاملة عن أول مصفاة ذهب في مصر بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وحتى الآن لم ينفذ ذلك رغم الأهمية الكبيرة التي ستعود على مصر من خلال إنشاء المصفاة، كما أنها ستقوم بتنقية الذهب وختمه دون إهداره.

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