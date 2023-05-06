السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أهمها الصحة والمال.. أمور عليك مناقشتها قبل الزواج

الزواج
الزواج

يحتاج المقبلين على الزواج لمناقشة بعضهما البعض في العديد من الأمور في حياتهم وذلك للكشف عنها أمام الشريك الآخر وإعطاء له القرار سواء باستكمال العلاقة أم الانسحاب منها. ويوجد العديد من الموضوعات الواجب أن يتم فتحها بينكم في بداية اللقاءات بينكم، كما جاء في التقرير على موقع  "health"، وفقًا لخبيرة العلاقات تانيا كول ما يلي:

التفاصيل الصحية: إذا كنت تعاني  أو شريكك من مشاكل في الصحة البدنية أو الصحة العقلية  فاجعلها جزءًا من مناقشات ما قبل الزواج، 

الأمور المادية: إن الأزواج الذين يخططون للزواج يجب أن يناقشوا أكثر من راتبهم، تعرف وفهم من لديه التزامات تجاه والديهم من حيث الديون أو القروض أو أي التزامات مالية أخرى.

أهداف الزوجين: تقول عالمة النفس الإكلينيكي جورا لوهاني أنه يجب على الأزواج سرد توقعاتهم فيما يتعلق بأسرهم وأطفالهم وأهداف حياتهم المهنية، قم بإجراء حوار حول الوضع المعيشي وضع حدودًا. 

ويمكن للحديث عن آفاق العمل أو فقدان الوظيفة أو الانتقال إلى مكان مختلف كجزء من وظيفة الفرد أن يمنع أيًا من الشريكين من التعرض للصدمة بعد ربط العقدة .

وجهات نظر سياسية: إذا كان لدى شخص ما آراء سياسية قوية ، أو كان لدى أحدهم أجندة سياسية يمينية أو يسارية متطرفة بينما الشريك الآخر ليس لديه وجهة نظر معاكسة ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل.

نقاط للحديث: "في البداية ، يرى الأزواج العالم من خلال نظارات وردية. بمجرد ظهور عوامل الضغط في الصورة ، يزداد تواتر المشاجرات والخلافات، لذا يجب أن يناقش الأ زواج طريقة تواصلهم ، سواء أكانت سلبية أم عدوانية. إنهم بحاجة إلى فهم لغة الحب لبعضهم البعض واستخدامها لحل النزاعات من خلال المناقشات البناءة. القيام بذلك سيساعدهم على أن يكونوا محترمين ، حتى أثناء الجدل ".

عالم نفسي إكلينيكي الأمور العشرة التي يجب على الأزواج التفاصيل الصحية المال مهم وجهات نظر سياسية تقاسم الأحمال

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

"التموين" تصدر قرارات جديدة بشأن آلية عمل المخابز

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس ‏الشرقية

محافظ أسيوط يوجه بمواصة الحملات الرقابية على المواقف

فرصة لحجازى وطارق حامد.. خسارة الهلال تقرب اتحاد جدة من مونديال الأندية

مصرع مواطن صدمته سيارة فى البدرشين بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر