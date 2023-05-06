أهمها الصحة والمال.. أمور عليك مناقشتها قبل الزواج

يحتاج المقبلين على الزواج لمناقشة بعضهما البعض في العديد من الأمور في حياتهم وذلك للكشف عنها أمام الشريك الآخر وإعطاء له القرار سواء باستكمال العلاقة أم الانسحاب منها. ويوجد العديد من الموضوعات الواجب أن يتم فتحها بينكم في بداية اللقاءات بينكم، كما جاء في التقرير على موقع "health"، وفقًا لخبيرة العلاقات تانيا كول ما يلي:

التفاصيل الصحية: إذا كنت تعاني أو شريكك من مشاكل في الصحة البدنية أو الصحة العقلية فاجعلها جزءًا من مناقشات ما قبل الزواج،

الأمور المادية: إن الأزواج الذين يخططون للزواج يجب أن يناقشوا أكثر من راتبهم، تعرف وفهم من لديه التزامات تجاه والديهم من حيث الديون أو القروض أو أي التزامات مالية أخرى.

أهداف الزوجين: تقول عالمة النفس الإكلينيكي جورا لوهاني أنه يجب على الأزواج سرد توقعاتهم فيما يتعلق بأسرهم وأطفالهم وأهداف حياتهم المهنية، قم بإجراء حوار حول الوضع المعيشي وضع حدودًا.

ويمكن للحديث عن آفاق العمل أو فقدان الوظيفة أو الانتقال إلى مكان مختلف كجزء من وظيفة الفرد أن يمنع أيًا من الشريكين من التعرض للصدمة بعد ربط العقدة .

وجهات نظر سياسية: إذا كان لدى شخص ما آراء سياسية قوية ، أو كان لدى أحدهم أجندة سياسية يمينية أو يسارية متطرفة بينما الشريك الآخر ليس لديه وجهة نظر معاكسة ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل.

نقاط للحديث: "في البداية ، يرى الأزواج العالم من خلال نظارات وردية. بمجرد ظهور عوامل الضغط في الصورة ، يزداد تواتر المشاجرات والخلافات، لذا يجب أن يناقش الأ زواج طريقة تواصلهم ، سواء أكانت سلبية أم عدوانية. إنهم بحاجة إلى فهم لغة الحب لبعضهم البعض واستخدامها لحل النزاعات من خلال المناقشات البناءة. القيام بذلك سيساعدهم على أن يكونوا محترمين ، حتى أثناء الجدل ".