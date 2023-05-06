البابا فرنسيس يستقبل المشاركين في المنتدى الدولي السادس لكرة المضرب والبادل

استقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان صباح اليوم السبت في الفاتيكان المشاركين في المنتدى الدولي السادس لكرة المضرب والـ"بَادِل"، ووجه لضيوفه كلمة سلط فيها الضوء على أهمية التوفيق بين المجازفة والحذر، بين الدفاع والهجوم في الرياضة كما في التربية.

استهل بابا الفاتيكان كلمته مرحباً بالحاضرين وموجها كلمة شكر إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة المضرب والبادل على الكلمات التي قالها نيابة عن المشاركين في المنتدى الدولي.

ولفت فرنسيس إلى أن ضيوفه قدموا من أكثر من ثلاثين بلداً، وبينهم عدد كبير من المدربين والأطفال والفتيان، موضحا أن المنتدى الذي يستغرق يومين يسلط الضوء على البعد التربوي، وأكد أن مدرب كرة المضرب أو البادل، عوضاً عن كونه فنياً، هو مربٍّ قبل كل شيء.

من هذا المنطلق شجع البابا الحاضرين على السير قدماً في هذه الطريق التربوية، وأشار إلى أن اللعب الجيد يرتكز إلى ديناميكية صحيحة للهجوم والدفاع، وهذا ما يحصل أيضا في المسيرة التربوية إذ لا بد من الربط جيداً بين المجازفة والحذر.

تابع البابا فرنسيس كلمته مؤكدًا أن اللاعب الجيد – فيما يتعلق بكرة المضرب أو البادل أو أي نوع آخر من الرياضة – لا يستطيع أن يُهاجم دائماً، وأن يجازف على الدوام، إذ لا بد أن يعرف كيف يدافع أيضا. وثمة نوعية للهجوم ونوعية للدفاع، ينبغي أن يتدرب عليهما اللاعبون. وفي حال صب المدرب اهتمامه تماماً على الهجوم أو على الدفاع يترك اللاعب في حالة من الضعف.

مضى بابا الفاتيكان القول إن الحذر، كالدفاع الجيد، هو موقف إيجابي على الدوام، فالدفاع هو طريقة أخرى للهجوم. لذا إن الحذر في التربية أساسي كي نقيم الأوضاع جيداً، في ضوء قدرات الفتى أو الفتاة، فيتعين على المربي أن يدرب التلميذ على الصمود، وعلى عدم الاستسلام، وعلى السعي للتصدي للضربات بجهوزية ومرونة، تترك اللاعب الآخر في حالة من المفاجأة.

هذا ثم ذكّر البابا ضيوفه بأن كرة المضرب هي لعبة، كما أن البادل لعبة أيضا، وقوتهما التربوية تكمن في ديناميكية اللعب نفسها، وقال: لا تحرموا أنفسكم من طعم ممارسة الرياضة بدافع الشغف، والتسلية، فالمباريات الرياضية جيدةٌ إن لم تتخلى عن هذا البعد، وإذا طغت عليها ديناميكية المنافسة تتمخض عن ذلك أشكال متعددة من الأنانية تلحق في نهاية المطاف الضرر بالممارسة الرياضية، وتفقد بعدها التربوي.