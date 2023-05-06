السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفى العام ويتابع تقديم الخدمات الطبية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمواطني مطروح والمترددين عليه. 

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال والطوارئ وعناية الباطنة والأقسام الداخلية وبنك الدم التخزينى ومعمل المستشفى؛ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين، والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم ومشتقاته.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

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الفريق الطبي والإداري اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صحة مطروح مستشفى مطروح العام وكيل وزارة الصحة بمطروح

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