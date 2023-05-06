افتتاح معرض "الرحلة" لطلاب النحت والتشكيل المعماري بتطبيقية بنها

افتتح الدكتور تامر سمیر نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام صفی الدین أستاذ العمارة فى مصر والدكتورة سارة عبدربه محمد رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم معرض "الرحلة" لقسم النحت والتشكيل المعماري على هامش المؤتمر العلمى الأول لقسم النحت بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تحت عنوان “من التقليدى إلى الرقمي”.

وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنيه للطلبة على مدار السنين الماضية بالإضافة إلى إنتاج الطلبه للفصل الدراسى الأول ومجموعة من مشاريع التخرج وعبرت تلك الأعمال الفنية عن محموعة من القطع الفنية للواجهات المعمارية والأعمال الميدانية والمكملات المعمارية والوظيفية ومشروعات اعادة تدوير لحث وتنوير المجتمع على اهمية الإستدامة فى مجتمعنا.

وعقد قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم المؤتمر العلمى الأول للقسم بعنوان "من التقليدى الى الرقمى" برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والدكتور شمس القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية وبرئاسة الدكتورة سارة عبدربه محمد رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.

وقالت الدكتورة سارة عبد ربة رئيس قسم النحت والمتحدث الرئيسى للمؤتمر ان الكلية عقدت مؤتمرها العلمى الأول من "التقليدية إلى الديجيتال" لقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم وناقش المؤتمرأهمية تحقيق الاستدامة فى العملية التعليمية، كما تضمنت أعمال المؤتمر محاضرة للدكتور شمس الدين القرنفيلى حول “جماليات التشكيل للنحت الميدانى”.

وقدم الدكتور عصام صفى الدين شيخ المعمارين فى مصر ورقة عمل حول تجسيد الفكر والجمال فيما القت الدكتورة سارة عبد ربة الضؤ على الفن والتكنولوجيا و تاريخ الميتافيرس و فنون الرموز الغير قابلة للاستبدال

وأوصت الدكتورة سارة عبدربه رئيس المؤتمر بأهمية التركيز على تحقيق الاستدامة فى العملية التعليمية خاصة وان النحت يمر بمراحل تتسبب فى مخلفات كثيرة تضر بالبيئة وذلك لحماية كوكب الارض من زيادة الانباعاث الكربونيه والاحتباس الحراري.

وفى ختام فاعليات المؤتمر تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.