سؤال برلمانى حول خطة الحكومة لجعل مصر قبلة السياحة التعليمية

تقدمت النائبة فضية سالم عبيدالله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التعليم العالي والسياحة والآثار، حول خطة الحكومة لجعل مصر قبلة السياحة التعليمية في المنطقة.

وأوضحت في سؤالها: "تأتي السياحة على رأس الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية وفرصا هائلة للنمو وقدرة أكبر على ضخ العملة الصعبة بشكل سريع في شرايين الاقتصاد، لذلك يعد الاهتمام بزيادة نصيب مصر في شتي أنواع السياحة أمرًا حيويًا الآن، لاسيما أنه لدينا في مصر نوع متفرد من السياحة التي من شأنها أن تزيد مصادر مصر من العملة الصعبة وهي 'السياحة التعليمية".

وأضافت النائبة: «فمن خلال السياحة التعليمية يمكن جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين لمتابعة الدراسة، وتوجد أمثلة ناجحة كثيرة في دول آسيا وأوروبا وأمريكا والأردن كنموذج للدول العربية، حيث ينفق الطلاب على هذه العملية التعليمية ما لا يقل عنه مائة ألف دولار سنويًا، وذلك يشمل المصروفات الجامعية والسكن والمواصلات والأكل والإقامة ووغيرها؛ ما يؤكد بوضوح وجلاء شديدين الأثر الكبير للسياحة التعليمية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي».

ونوهت إلى أن السياحة التعليمية أصبحت صناعة واستثمارا للكثير من الدول لما تدره من دخل بمليارات الدولارات سنويًا، مشيرة إلى أن مصر لم تحصل بعد على نصيبها المستحق من السياحة التعليمية، على الرغم مما تتمتع به من مقومات.

وشددت على أن مصر أمامها فرصة لتصبح قبلة للسياحة التعليمية ومركزًا إقليميًا لجذب الطلاب الوافدين خاصة بعد إنشاء العديد من الجامعات، فقد زاد عدد الجامعات من ٥٠ جامعة إلى ٩٢ جامعة، وتوجد حاليًا ٢٨ جامعة حكومية و٢٧ جامعة خاصة، و٢٠ جامعة أهلية و١٠ جامعات تكنولوجية و٧ أفرع للجامعات الدولية، وذلك بمختلف أنحاء الجمهورية.

وطالبت النائبة فضية سالم الجهات المعنية بالعمل سويًا للترويج خدمات السياحة التعليمية في مصر والسير على خطى الدول المتقدمة من أجل تحقيق الفوائد الاقتصادية المستدامة للاقتصاد المصري.