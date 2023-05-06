كولر يتحفظ على ضم مهاجم ألانيا سبور التركى فى الصيف

كشف مصدر مسئول بنادي الأهلي، النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم من التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن كولر أكد رغبته في ضم مهاجم إفريقي قوي ويجيد اللعب في أكثر من مركز في الجانب الهجومي وليس مهاجمًا داخل الصندوق فقط.

وأشار المصدر إلى أن إصابة كوكا بقطع فى الغضروف ستبعده لنهاية الموسم عن المباريات وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، لذلك باتت فرص انضمامه للأهلي غير واردة.

وكان كوكا قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة، خلال مباراة فريقه ألانيا سبور أمام نظيره فريق عمراني سبور ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي الممتاز ليخرج اللاعب بعدها باكيًا على نقالة الإسعاف.

كولر: نستحق التتويج.. وجماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز

من جهته، عبَّر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح أن الفوز بالسوبر محطة مهمة للغاية بموسم الفريق، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم مباراة كبيرة، واستحقوا التتويج باللقب على حساب منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل المراكز.

وأشار كولر إلى أن الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من المنافسات في المسابقات المختلفة، وهي مرحلة تحتاج إلى جاهزية الجميع، مما يجعله يلجأ إلى التدوير في المشاركة بين اللاعبين، وأنه من الضروري للغاية أن تتم هذه العملية بذكاء للحفاظ على الجميع.

وأضاف: "نخوض مباريات قوية في فترة زمنية مضغوطة، ونسعى للفوز بكل البطولات، جماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز بالبطولات، ونحن نتفهم ذلك وهذه فلسفة الفريق بشكل عام".

وشدد كولر على أن الفريق لديه حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال البطولات التي يشارك بها، وأن الجهاز الفني يعمل بكل جد من أجل التتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.