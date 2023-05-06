محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، مدرسة الشهيد محمد عبدالله غنيم، الابتدائية بقرية شوبر، مدرسة الشهيد محمد أحمد رمضان الثانوية التجارية، مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية ومدرسة محمد فريد الإعدادية.

وتابع رحمي، انتظام سير الامتحانات داخل لجان تلك المدارس، كما اطمأن على الطلاب ومستوى الامتحانات والتأكد من جاهزية اللجان والمدارس وعدم وجود أي تحديات من شأنها التأثير على الطلاب، كما تابع من خلال غرفة العمليات بدء الامتحانات في جميع لجان المحافظة دون أي معوقات.

وخلال تفقده للجان لاحظ المحافظ عدم انتظام اللجان داخل إحدى المدارس، حيث وجه وكيل الوزارة بنقل مدير المدرسة وإحالته للتحقيق مع تحويل المراقبين للتحقيق، كما وجه بإيقاف 2 من المراقبات عن العمل وتحويلهما للتحقيق مع صرف نصف الراتب لوجود حالة من عدم الانضباط داخل إحدى اللجان بمدرسة أخرى.

وأكد الدكتور طارق رحمي على توفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان وإضاءة اللجان وتهويتها، لكي يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأوضح المهندس ناصر حسن أن 113466 طالبًا يؤدون امتحانات الصف الرابع، و112045 طالبًا امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالبًا يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالبًا امتحانات الصف الأول الثانوي، و39952 طالبًا امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالبًا امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالبًا امتحانات الصف الثاني الإعدادي.