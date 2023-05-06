محسب: "الأوقاف" نجحت فى تعزيز نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور مختار جمعة، حققت خطوات متقدمة في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة مثل إطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، بمشاركة أكثر من 6860 مسجدًا، وإطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 100 مسجد تعقد بها مجالس الإقراء.

وقال محسب، إن إطلاق مجالس الإفتاء بمشاركة 112 مسجدا، خطوة مهمة من في طريق نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، بالإضافة إلى إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 200 مسجد، والأسبوع الثقافي في جميع محافظات الجمهورية، كذلك تكثيف القوافل الدعوية للمناطق النائية والحدودية والقوافل المشتركة، حيث تم تنفيذ 53 قافلة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن وزارة الأوقاف أسهمت في تأليف وترجمة ونشر 20 كتابا، لتعزيز نشر الفكر الإسلامى الصحيح، لافتا إلى أن الوزارة واصلت دورها في مجال عمارة المساجد من خلال افتتاح عدد (214) مسجدًا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز دورها في مجال البر وخدمة المجتمع، حيث تم صرف أكثر من (33) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، حيث تواجدت الوزارة في جميع المواقف الإنسانية التى تطلبت مساندة ودعم مثل أزمة السيول بدولة السودان الشقيقة، حيث تم توجيه 20 مليون جنيه للمتضررين، و10 ملايين لمبادرة نور حياة، وتوزيع (384) طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار محسب إلى أن هيئة الأوقاف المصرية حققت نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ 22% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي متحصلات هيئة الأوقاف من إيراداتها عن الفترة من 1/7/2022م حتى 30/9/2022م، مبلغًا وقدره (444,366,928) جنيهًا، بزيادة قدرها (80,466,934) جنيهًا بنسبة تقدر بنحو 22,1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 /2022م، وبزيادة قدرها (128,982,179) جنيهًا، بنسبة قدرها (40,9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.