وزير الري: وفرنا 248 ألف متر مربع للمشروعات الخدمية ضمن "حياة كريمة"

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وموقف تدبير قطع أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وصرح الدكتور سويلم، أن الدولة المصرية تعمل فى اطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين.

وأكدعلى أنه يتم حفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها.

إقامة محطات رفع و محطات معالجة ومدارس ووحدات صحية ونقاط إسعاف

كما أوضح سويلم، أن الوزارة قامت بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة ، القليوبية)، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

كما كان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٥٢) قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (١٦ قطعة)، مراكز الشباب (١٤ قطعة)، المراكز الطبية (١٠ قطع)، الأسواق الحضرية (٩ قطع)، المدارس (٧ قطع)، وحدات الإسعاف (٥ قطع)، الوحدات البيطرية (٤ قطع)، ملاعب (٤ قطع).