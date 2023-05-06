السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة مهتمة بالبرامج الدراسية الجديدة التي تواكب سوق العمل وتهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المختلفة، وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وأعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان عن قبول دفعة جديدة (الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث إن الدراسة في الترم التمهيدي تبدأ خلال يونيو– يوليو ٢٠٢٣، وينتظم الآن ماراثون الامتحانات بالبرنامج للفرقتين الثانية والثالثة.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة لإكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنمية مهاراتهم لمواكبة التقدم الذي تشهده البلاد.

كما أن لطلاب البرنامج المتفوقين الحق في التقدم لتحضير الماجستير والدكتوراه، وهذا يُعتبر فرصة ذهبية لتشجيعهم على التقدم والنجاح.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج الآتي:
١. أن يكون الدارس حاصلًا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كل الرسوم والمصروفات.
٣.مدة  الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.
وقد أعلنت الكلية عن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج، وتتمثل في (المؤهل أصل وصورة- خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه- بيان حالة أصل وصورة- شهادة الجيش أصل وصورة- شهادة ميلاد أصل وصورة- ٦ صور شخصية).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ومتابعة الدكتور حسام حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج، والدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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