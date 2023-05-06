ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته مخدرات وحشيش وآخر ببندقية وسلاح أبيض

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته بندقية وسلاح أبيض ونظارتي ميدان.

الحالة الأولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٥٠ قرص ترامادول المخدر و قطعة صغيرة من مخدر الحشيش أسفل فرش حذاء داخل حقيبة الراكب، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد الواحد، و محمود على عباس مأمورا الجمرك، و حازم محمد على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل، استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك، و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد القادر السيد إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط بندقية ضغط هواء و خنجر ذو نصل معدني محظور حيازتهما طبقًا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، كما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، كما تم ضبط نظارتي ميدان يلزم لدخولهم البلاد تصريح من الأمن العام.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات