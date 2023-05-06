السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية السامية للاجئين: الهجمات المسلحة فى الكونغو تدفع الملايين للنزوح القسرى

الهجمات المسلحة فى
الهجمات المسلحة فى الكونغو

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زالت تدفع بالنزوح القسري والمعاناة الشديدة لملايين الكونغوليين.

 

وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أنه يوجد في البلاد 6.2 مليون نازح داخلي بينما أصبح أكثر من 1.3 مليون لاجئين.


وأضافت المفوضية إن جوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستضيف أكثر من 560 ألف نازح في المدينة وحولها.

 

ويعيش الكثيرون في مواقع عفوية على جوانب الطرق في ظروف مزرية، على الرغم من جهود الجهات الإنسانية.
وحذرت المفوضية من أن الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة والاكتظاظ يزيد من مخاطر انتشار الكوليرا والحصبة بينما يحاول الناس بشدة البقاء على قيد الحياة.

 

وتطالب المفوضية السامية ب233 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام ، ولكن حتى الآن، لم تتلق سوى 15 في المائة من هذا المبلغ.

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