السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تتعهد بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بمواصلة برلين دعمها لأوكرانيا مهما طالت الحرب مع روسيا.
 

وقال بيستوريوس بينما كان يزور جنودا أوكرانيين في موقع عسكري ألماني في كليتس في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد رفقة نظيره الدنماركي ترويلس لوند بولسين: "أساند ذلك وأقولها مرة بعد مرة وباقتناع تام، سنساند أوكرانيا بكل ما هو ممكن، مهما استغرق ذلك من وقت".

 

 

وعبر وزير الدفاع الدنماركي عن أمله في تقديم دعم مشترك لأوكرانيا في مجالات أخرى.

 

ويتولى مدربون ألمان ودنماركيون تدريب جنود أوكرانيين، ويشمل التدريب استخدام وصيانة الأسلحة في موقع الجيش الألماني في منطقة كليتس بشرق البلاد، ويعتبر الموقع العسكري بمثابة المحور المركزي لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا في ألمانيا.

 

ويقوم المدربون هناك بتدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات ليوبارد 1 أيه 5 الرئيسية وصيانتها، ويقدم فنيون من قطاع صناعة الأسلحة دعما لبرنامج التدريب.

 

وتمول ألمانيا، بالتعاون مع هولندا والدنمارك، أيضا إصلاح حوالي 100 دبابة من الدبابات من مخزون الصناعة.

 

وحتى الآن تم تدريب أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني، وبحلول نهاية هذا العام من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 9 آلاف جندي.

الأكثر قراءة

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية

دعاء الفجر وأدعية الصباح اليوم السبت 6 مايو 2023

هل يجوز صوم يوم الجمعة منفردا إذا صادف يوم عرفة؟.. الأزهر يجيب

الموزع والملحن على رؤوف يكشف عن رأيه فى أغانى المهرجانات

حظك اليوم السبت 6 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تنشر أبرز اللحظات بالجلسة الافتتاحية ( صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر