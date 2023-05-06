ألمانيا تتعهد بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بمواصلة برلين دعمها لأوكرانيا مهما طالت الحرب مع روسيا.



وقال بيستوريوس بينما كان يزور جنودا أوكرانيين في موقع عسكري ألماني في كليتس في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد رفقة نظيره الدنماركي ترويلس لوند بولسين: "أساند ذلك وأقولها مرة بعد مرة وباقتناع تام، سنساند أوكرانيا بكل ما هو ممكن، مهما استغرق ذلك من وقت".

وعبر وزير الدفاع الدنماركي عن أمله في تقديم دعم مشترك لأوكرانيا في مجالات أخرى.

ويتولى مدربون ألمان ودنماركيون تدريب جنود أوكرانيين، ويشمل التدريب استخدام وصيانة الأسلحة في موقع الجيش الألماني في منطقة كليتس بشرق البلاد، ويعتبر الموقع العسكري بمثابة المحور المركزي لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا في ألمانيا.

ويقوم المدربون هناك بتدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات ليوبارد 1 أيه 5 الرئيسية وصيانتها، ويقدم فنيون من قطاع صناعة الأسلحة دعما لبرنامج التدريب.

وتمول ألمانيا، بالتعاون مع هولندا والدنمارك، أيضا إصلاح حوالي 100 دبابة من الدبابات من مخزون الصناعة.

وحتى الآن تم تدريب أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني، وبحلول نهاية هذا العام من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 9 آلاف جندي.