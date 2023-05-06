السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استحداث 8 أقسام جديدة بمستشفيات هيئة التأمين الصحى

هيئة التأمين الصحى
هيئة التأمين الصحى

أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم استحداث 8 أقسام جديدة في مستشفيات الهية العامة للتأمين الصحي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن الأقسام شملت: (جراحة الوجه والفكين بمستشفى صيدناوي، القسطرة المخية بمستشفى النيل بمحافظة القليوبية، القسطرة القلبية بمستشفى سندوب بمحافظة الدقهلية، جراحة أورام بمستشفى الهلال سوهاج، قسم الأشعة التداخلية بمستشفيي النيل  والهلال بسوهاج، وحدة زرع القرنية بمستشفى 6 أكتوبر).

وأضاف أنه افتتاح مركز غسيل كلى بمجمع طبي أكتوبر بعدد 17 ماكينة غسيل كلوي، وإدخال خدمة الغسيل الكلوي بوحدات  العنايات المركزة بمستشفى النصر حلوان ومستشفى الهلال شبين بالمنوفية.

وأشار إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة أقسام الصدر بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتوحيد البروتوكولات العلاجية والأدلة الاسترشادية للأمراض الصدرية، داخل الهيئة، فضلًا عن استحداث 13 لجنة طبية متخصصة في 10 فروع في تخصص (الأورام، التصلب المتناثر، الانترستو، قلب الأطفال، القسطرة المخية، أمراض الدم للكبار  والأطفال).

ولفت الدكتور محمد ضاحي، إلى استحداث نظام جديد لتوفير أدوية الصيدليات التجارية داخل صيدليات جميع عيادات التأمين الصحي، والبالغ عددهم 120 صنف دوائي، ضمن خطة تطوير منظومة الدواء والتموين الطبي، لافتاً إلى الموافقة على صرف أدوية اللجنة العليا لـ34 ألف مريض (أورام، بيولوجي، مناعة). 

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