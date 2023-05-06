السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تناول "الثقافة" فى الحوار الوطنى.. الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف يعلق

المؤرخ شعبان يوسف
المؤرخ شعبان يوسف

أوضح الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، أهمية تناول الثقافة في الحوار الوطني، قائلاً: "إن الثقافة متن مهم جدًا، ليس في بناء المجتمعات بشكل عام، ولكن في بناء الإنسان".

 

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج العاشرة، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية extra news، أن الثقافة ليست هي الشعر والأدب والمسرح والسينما بشكل عام، لكن الثقافة هي أيضًا السلوك الاجتماعي، معقبًا: "أي بلد نسافره سواء كان عربي أو غير عربي، يكون السلوك الذي يظهر أمامنا تكون الثقافة متضحة فيه، وبالتالي فإن الثقافة متعددة الوجوه تكون شيء في غاية الأهمية". 

 

وأوضح أن الثقافة متقاطعة مع كل الملفات؛ الاجتماعية والسياسية والفنية، لافتاً إلى أن المجتمع بدون اهتمام بالثقافة سيعاني الكثير من المشاكل، والثقافة هي التي تعطي ملامح للمجتمع في أشكاله المتعددة.

 

وأكد يوسف، أن هناك محاولة استيعاب لكل التيارات وكل الاتجاهات الفكرية خلال الحوار الوطني، وهو ما سيعطي تنوع حتى يسمع الناس بعضها البعض.

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