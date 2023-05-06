السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انتشارها بين الأصغر سناً.. أحمد البربرى يكشف أسباب الأزمات القلبية المفاجئة

الأزمات القلبية
الأزمات القلبية

أوضح الدكتور أحمد البربري، استشاري القلب ورئيس قسم القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أسباب حدوث الأزمات القلبية المفاجئة، قائلًا: "إن الموت عموماً يحدث بسبب توقف الدورة الدموية وبالتالي نفقد علامات الحياة أو علامات الحيوية، وهي النبض والضغط وكل العلامات الحيوية".

 

وأضاف البربري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الموت شيء مكتوب علينا جميعًا، لكن الموت المفاجئ يحدث بطريقة غير متوقعة، أو عندما يتم اكتشاف مرض في جسد المريض، ويموت المريض في نفس اليوم المكتشف فيه المرض أي خلال 24 ساعة.

 

وأوضح أن أسباب الموت المفاجيء، معظمها شريان تاجي، وهي الذبحة، أو الأزمة القلبية، لافتاً إلى أن نمط الحياة مثل التدخين وعدم النوم والأكل السريع، يؤثر في حدوث الموت المفاجيء.

 

وأشار إلى أن الموت المفاجيء 80% من أسبابه ذبحة أو جلطة في القلب غير مشخصة، فالذبحة والجلطة في الشرايين التاجية، من أسبابها التدخين، والتوترات النفسية والأكل السريع ، وضغط الدم المرتفع، والسكر، وبالتالي فإن نمط الحياة يؤثر بشكل كبير، كما أن قلة النوم تسبب التوتر وتزيد من الأدرينالين، وتؤدي إلى توقف مفاجيء في عضلة القلب.

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