تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!.. رضوى الشربينى تعلق على طرد شاكوش لزوجته

منذ ساعات قليلة حررت ريم صادق زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش محضرًا ضده تتهمه بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، بعد حفل زواج اسطورى ولم يكتمل سواء شهرين.

وخرجت رضوي برنامج «هي وبس» على قناة سي بي سي سفرة لتعلق على طرد شاكوش لزوجته في الليل بعدما علقت علي سجدتها شكر لزواجها منه، وكتبت عبر حسابها بموقع التدوينات تويتر: "كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل! ".

كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك و كمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!



تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه… pic.twitter.com/EeV3PEpQbS — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) May 5, 2023

واستكملت رضوى حديثها: تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة و دول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث……وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه ربنا يعينها".



حفل زفاف شاكوش

والجدير بالذكر أن زواج حسن شاكوش من ريم طارق لم يستكمل شهرين حيث تزوج في مارس الماضى، ولفت حفل زفاف حسن شاكوش أنظار متابعيه، نظرًا لتكلفة الباهظة التي أقر شاكوش بأنها بلغت 4 ملايين و200 ألف جنيه.

كما شهد الحفل حضور العديد من الفنانين والمطربين كما شارك العديد من الفنانين حفل الزفاف، منهم تامر حسني، عمر كمال، هنادي مهنا، ماجد المصري، حمو بيكا، رضا البحراوي، رامي صبري، اليوتيوبر علي غزلان.