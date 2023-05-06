السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الموزع والملحن على رؤوف يكشف عن رأيه فى أغانى المهرجانات

علي رؤوف الملحن والموزع
علي رؤوف الملحن والموزع الموسيقي

كشف علي رؤوف، الملحن والموزع الموسيقي، عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلًا:" إن الأغاني رايحة على حسب ما الجمهور عايز، لو عملت حاجة عجبت الجمهور".

 

وأضاف علي رؤوف، خلال لقاءه ببرنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه أحمد آدم، أن الجمهور هو الحكم، حيث تحرص الأهالي على سماع أغاني المهرجانات والتراب، أو أي شيء من هذا القبيل، لافتا إلى أن هذا النوع من الأغاني يأتي بملايين المشاهدات، وبالتالي يكون الجمهور معجب. 

 

وتابع: “المهرجان لا يأخذ وقت، فهو عبارة عن سيشن واحد، أي صفحة واحدة في البرنامج، ونضيف صوت ونحذف صوت، ونعلي الفوليوم، ومن ثم تنزل وتصبح ترند”.

 

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، قال: "أنا مش هقدر أغير العالم وأقول إن المهرجات عبارة عن نوبات يتم أخذها من أغاني أخرى، وألحان مسروقة من أغاني أخرى، وكلام كله مخاصم بعضه، احنا فين بقى من الأغنية الحلوة والكلمات الحلوة". 

واختتم: "الذوق العام حاليا لم يعد ألطف حاجة".

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