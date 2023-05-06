السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن تصدير أكثر من 42.4 مليون طن من الحبوب والبقوليات‎‎

الحبوب
الحبوب

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية فى أوكرانيا، الجمعة، أن البلاد صدرت أكثر من 42.4 مليون طن من الحبوب والبقوليات خلال عام التسويق الحالى الذى بدأ في أول يوليو 2022 حتى اليوم.

 

وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية- أن أوكرانيا صدرت 14.571 مليون طن من القمح و2.474 مليون طن من الشعير و17900 طن من الجاودار و25.106 مليون طن من الذرة خلال ذات الفترة.


وأضاف البيان أن البلاد صدرت خلال الفترة من يوليو 2021 إلى 11 مايو 2022، 46.168 مليون طن من الحبوب والبقول، بما في ذلك 18.532 مليون طن من القمح و 5.676 مليون طن من الشعير و 161.900 طن من الجاودار و21.495 مليون طن من الذرة. وفي الأيام الخمسة الأولى من شهر مايو من هذا العام ، صدرت أوكرانيا 590 ألف طن من الحبوب والبقوليات (299 ألف طن في أول 11 يومًا من مايو من العام الماضي)، بما في ذلك 172 ألف طن من القمح (6000 طن في أبريل من العام الماضي) و 9 آلاف طن من الشعير ( 8000 طن في أبريل من العام الماضي) و408000 طن من الذرة (284000 طن في أبريل من العام الماضي).

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