مشاركات كتاب "بنات النيل" في حوار مفتوح بالمجلس القومي للمرأة

ينظم المجلس القومي للمرأة فعالية "المرأة والنجاح" حيث يستضيف مجموعة من المشاركات الكتاب "بنات النيل نساء مصريات غيرن عالمهن" ومن تحريرالدكتور سامية إسكندرسبنسر الصادر عن دار الشروق في حوار مفتوح، وبحضور الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

يأتي ذلك مواكبا لإصدار الطبعة العربية من الكتاب، وذلك في الساعة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.



يناقش الحوار 3 مجالات برعت فيها المرأة المصرية، وهي العمل السياسي والخدمة العامة والعمل الأكاديمي والعلمي والقطاع المصرفي وإدارة الأعمال.



أما عن كتاب "بنات النيل ..نساء مصريات غيرن عالمهن "

يستعرض الكتاب قصص نجاح عدد من المصريات البارزات من أعمار مختلفة لإبراز تاريخ إنجازات النساء في الشرق الأوسط من أجل القضاء على الصورة النمطية الخاطئة التي تغلب على الحوار في الوقت الراهن. الكتاب يهدف إلى كسر الصورة النمطية للمرأة المصرية المعاصرة على أنها ضحية، غير متعلمة وغير حضارية، يهيمن عليها ا

لرجل.

والهدف الثاني هو نشر الوعي حول العالم بالبطلات المصريات في المجتمع الحديث؛ حيث يعملن على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات والبيئات التي يعشن ويعملن بها.

والغرض الثالث هو توفير نماذج إيجابية للأجيال الجديدة من الشباب والنساء والرجال، في مصر وخارجها، لحثهم على وضع أهدافهم عالية جدًّا على الرغم من العقبات التي قد تواجههم، وليعرفوا أن السماء ليست الحد.

ويسعى الكتاب إلى تسليط الضوء على نماذج للمرأة المصرية تجاهلتها وسائل الإعلام أو أغفلت عنها. يلقي الكتاب الضوء على عدد من النساء الرائدات، الذين حققوا إنجازات في جميع المهن تقريبًا؛ مثل المهن الأكاديمية، والفنية، والأعمال المصرفية، والتنموية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والهندسية، وريادة الأعمال، والشئون المالية، والأعمال الحكومية، والطبية، والعلاقات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية، والرياضة، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية.

وقد تم الاعتراف بنجاحاتهن في مصر وأماكن أخرى وتكريمهن من قبل بعض من أعلى المؤسسات والحكومات الوطنية والدولية شأنًا.

قصص هؤلاء النساء تبرز العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام، والممارسات المهملة، والأحداث التاريخية من منتصف وأواخر القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين في كلٍّ من مصر وأجزاء أخرى من العالم.

وتبدأ الفعالية في الساعة 5 مساء وتستمر حتى 8 مساء بمقر المجلس القومي للمرأة في 11 ش عبد الرارزق السنهوري - متفرع من ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة.