الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق أبو السعد يوضح كيفية استغلال جماعة الإخوان لحالة الحرب في السودان

طارق أبو السعد
طارق أبو السعد

قال طارق أبو السعد، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن ما يحدث في السودان، لا يستفيد منه إلا الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف طارق أبو السعد خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه إذا لم تنته هذه الحرب،  أخشى أن تتحول السودان إلى نقطة ارتكاز كبرى للجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث أن المناخ الجاذب للجماعات الإرهابية المتطرفة هو انهيار الدولة الرسمية أو السلطة أو الأحوال الأمنية داخل البلاد، وهو ما شهدناه في أكثر من دولة عربية، سواء في ليبيا، سوريا، حيث حدوث انهيار داخلي وصراع داخلي يؤدي إلى نشاط هذه الجماعات الإرهابية، لأنه يعتبر المناخ الجاذب لها. 

وأوضح أن السودان الحالي تحيطه 7 دول، فيها هشاشة تنظيمية أو هشاشة أمنية، سواء جنوب السودان، أو اريتريا، أو تشاد، أو إفريقيا الوسطى، وليبيا، لافتًا إلى أن الدولة الوحيدة في شمال السودان هي مصر.

الأكثر قراءة

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

تقارير دولية: الحوار الوطنى يوفر منبرًا لمناقشة القضايا الحيوية

العثور على جثة طفلة داخل سيارة ملاكى فى طوخ بالقليوبية

الجيش السودانى : الهدوء والاستقرار يسيطران على جميع الولايات

أسعار النفط العالمية تقفز بنهاية تعاملات الأسبوع

أصيب بإغماء مفاجئ| أول تعليق لـ محمود متولى بعد التتويج بالسوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال