طارق أبو السعد يوضح كيفية استغلال جماعة الإخوان لحالة الحرب في السودان

قال طارق أبو السعد، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن ما يحدث في السودان، لا يستفيد منه إلا الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف طارق أبو السعد خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه إذا لم تنته هذه الحرب، أخشى أن تتحول السودان إلى نقطة ارتكاز كبرى للجماعات الإرهابية المتطرفة، حيث أن المناخ الجاذب للجماعات الإرهابية المتطرفة هو انهيار الدولة الرسمية أو السلطة أو الأحوال الأمنية داخل البلاد، وهو ما شهدناه في أكثر من دولة عربية، سواء في ليبيا، سوريا، حيث حدوث انهيار داخلي وصراع داخلي يؤدي إلى نشاط هذه الجماعات الإرهابية، لأنه يعتبر المناخ الجاذب لها.

وأوضح أن السودان الحالي تحيطه 7 دول، فيها هشاشة تنظيمية أو هشاشة أمنية، سواء جنوب السودان، أو اريتريا، أو تشاد، أو إفريقيا الوسطى، وليبيا، لافتًا إلى أن الدولة الوحيدة في شمال السودان هي مصر.