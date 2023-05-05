تقارير تونسية: "كاف" يحرم الترجى من جماهيره لمباراتين بعد أحداث رادس

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قررت معاقبة نادي الترجي التونسي، بحرمانه من حضور الجماهير لـ4 مباريات من بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ وفقًا لموقع (Foot24).

جاء ذلك في أعقاب الأحداث التي شهدها ملعب (حمادي العقربي) برادس، خلال مباراة الترجي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الموقع أن "كاف" فرض غرامة على إدارة الترجي، قدرها 300 ألف دولار (أي ما يعادل 913 ألف دينار تونسي).

وبذلك، يفقد “الترجي” جماهيره في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي أمام الأهلي، والتي تقام على ملعب (حمادي العقربي) برادس.

وشهد ملعب (حمادي العقربي) أعمال عنف وشغب من جانب جماهير فريق الترجي الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفريق التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري، التي أقيمت السبت الماضي، لما يقرب من 40 دقيقة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الجماهير، وتسببت أعمال الشغب في اشتعال النيران بالقرب من أحد مدرجات ملعب المباراة.

وتأهل “الترجي” للدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بعد تعادله مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف لمثله، في إياب ربع نهائي البطولة، بعدما استفاد فريق "باب سويقة" من فوزه ذهابًا خارج الديار، بهدف نظيف.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، يوم 12 مايو على ستاد رادس، قبل أن يستضيف ممثل الكرة المصرية، لقاء الإياب، المقرر له يوم 19 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.