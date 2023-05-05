الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد محاولة استهداف الكرملين بالمسيرات.. سيد غنيم يوضح رؤيته لآخر مستجدات الأزمة الأوكرانية

الدكتور سيد غنيم
الدكتور سيد غنيم

أوضح الدكتور سيد غنيم، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأستاذ الزائر بالناتو، آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية بعد محاولة استهداف الكرملين بالمسيرات، قائلاً: "إن اليوم يعتبر الـ245 في الحرب الروسية الأوكرانية". 

وأضاف الدكتور سيد غنيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc، الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أنه في نفس التوقيت من العام الماضي، كنا جميعا ًمنتظرين أن تعلن روسيا في هذا التوقيت إعلان النصر على أوكرانيا، مع الاحتفال باحتفالات النصر، ويتم حسم العملية العسكرية المؤقتة بشكل نهائي، لكن بعد عام يتم ضرب الكرملين في عقر داره. 

وأشار إلى أن هذا التوقيت هو توقيت الاحتفال باليوم الوطني في روسيا، وهو يمس كبرياء وعزة وعظمة روسيا، لافتاً إلى أن هذه المرة تعتبر العاشرة في تجاوز الحدود الروسية.

وأوضح أن أمريكا وأوكرانيا في صرخة واحدة يقولون من منطلق نظرية المؤامرة، هي عمل روسي، وروسيا تقول إنها فعل أوكراني بعلم الولايات المتحدة وهو شيء خطير للغاية، كما أنه يتزامن من ضرب جزيرة القرم، وتنفيذ بعض العمليات الهجومية على الأرض قريبة العمق، والقتال الشديد جدًا في باخموت، مع ما يذكر ويردد بشكل دائم، انتظار هجوم مضاد أوكراني في أحد من الاتجاهات الثلاثة. 

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