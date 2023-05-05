السوبر المصري| سقوط مفاجئ لـ محمود متولى بعد نهاية اللقاء

خلع مدافع الأهلي، محمود متولي، قلوب مُشجعي الأحمر بعد سقوطه المفاجئ فور انتهاء مباراة السوبر المصري التي جمعت المارد الأحمر وبيراميدز.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد".

وعقب إطلاق الحكم محمود البنا صافرة النهاية سقط محمود متولي الذي تعرض للإغماء.

وتدخل الجهاز الطبي للأهلي وبيراميدز لإنقاذ اللاعب الذي تعرض لضيق في التنفس مفاجئ.

واستفاق اللاعب مباشرةً عقب استخدام جهاز الصدمات الكهربائية.