الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن مخلفات خلال حملة نظافة مكبرة بملوي بالمنيا

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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قال محمد عبدالغني نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية بقرية قلندول بحضور ناصر ياسين سكرتير المركز، نظمت حملة نظافة مكبرة برئاسة صالح خيرى رئيس القرية وجاد الكريم سكرتير الوحدة المحلية بالقرية، وبحضور أسامة سيبويه رئيس قرية الروضة، بشوارع القرية والقرى التابعة لها أسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 200 طن من القمامة بمنطقة الوحيلة بقرية قلندول، وذلك بمعدات الحملة الميكانيكية.

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وأشار رئيس القرية بضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات أول بأول من نقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على سلامة المواطنين.

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من جانبه أوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تكثف من حملات النظافة، بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، وذلك من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات أول بأول، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، بتكثيف حملات النظافة، وذلك لرفع كفاءة المنظومة، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها.

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المنيا رفع 200 طن مخلفات قرية قلندول بملوي محمد عبد الغني نائب رئيس مركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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