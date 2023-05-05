ضياء رشوان: لا يوجد إعداد أو توجيه لأي أحد تحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، آخر مستجداته، قائلا:" انطلق أول أمس حفل الافتتاح، ولا أريد تكرار ما قيل سواء في حفل الافتتاح، أو فيما يخص التعليقات الخاصة بالحوار الوطني في شاشات مختلفة".

وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc: "مهتم أسرد بعض الملاحظات الخاصة بالحوار الوطني"، لافتاً إلى أن الملاحظة الأولى تتمثل في أن هناك قناة جديدة تم إطلاقها وتسمى "إكسترا لايف" وهي قناة مخصصة لمتابعة اللقطات الحية على الهواء لكل الأحداث، وجزء من عمل هذه القناة مخصص لنقل جلسات الحوار الوطني، وهذه الجلسات ليس من المفترض أن تبدأ الأسبوع القادم، لكن الأسبوع الذي يليه.

وأوضح أن مجلس الأمناء سيتحدث خلال أيام قليلة جدًا، حتى يعلن لكل المهتمين ماهية الجلسات، وساعاتها، وبالتالي سيكون هناك فرصة لمتابعتها على قناة النقل المباشر الجديد "إكسترا لايف".

وأشار إلى أن التنوع كان سمة مؤكدة في جلسات الحوار الوطني، والاختلاف كانت سمة أكثر تأكيدًا، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي إعداد أو توجيه لأي أحد تكلم، بداية من المنسق العام وحتى آخر كلمة وحرف قيل في الجلسة الحوارية مع الأحزاب.