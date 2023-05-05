السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: لا يوجد إعداد أو توجيه لأي أحد تحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، آخر مستجداته، قائلا:" انطلق أول أمس حفل الافتتاح، ولا أريد تكرار ما قيل سواء  في حفل الافتتاح، أو فيما يخص التعليقات الخاصة بالحوار الوطني في شاشات مختلفة". 

وأضاف ضياء رشوان خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع عبر فضائية etc: "مهتم أسرد بعض الملاحظات الخاصة بالحوار الوطني"، لافتاً إلى أن الملاحظة الأولى تتمثل في أن هناك قناة جديدة تم إطلاقها وتسمى "إكسترا لايف" وهي قناة مخصصة لمتابعة اللقطات الحية على الهواء لكل الأحداث، وجزء من عمل هذه القناة  مخصص لنقل جلسات الحوار الوطني، وهذه الجلسات ليس من المفترض أن تبدأ الأسبوع القادم، لكن الأسبوع الذي يليه. 

وأوضح أن مجلس الأمناء سيتحدث خلال أيام قليلة جدًا، حتى يعلن لكل المهتمين ماهية الجلسات، وساعاتها، وبالتالي سيكون هناك فرصة لمتابعتها على قناة النقل المباشر الجديد "إكسترا لايف".

وأشار إلى أن التنوع كان سمة مؤكدة في جلسات الحوار الوطني، والاختلاف كانت سمة أكثر تأكيدًا، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي إعداد أو توجيه لأي أحد تكلم، بداية من المنسق العام وحتى آخر كلمة وحرف قيل في الجلسة الحوارية مع الأحزاب.

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع فترة "الخماسين"

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

"أطباء السودان": مقتل 13 من الكوادر الطبية منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع

إصابة 38 سودانيًا فى انقلاب أتوبيس ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر