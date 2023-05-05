السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. مصطفى ثابت: القرآن الكريم مدح التذكر وذم التقليد (فيديو)

الداعية مصطفى ثابت
الداعية مصطفى ثابت

قال الداعية مصطفى ثابت، إن الله تعالى كثيرًا في القرآن الكريم يمدح التفكر ويذم كثيرًا التقليد حيث يقول في كتابه "قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة".

وأضاف ثابت، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن معنى التذكر هو من ضمن وظائف العقل التي ذكرها القرآن، ومعنى التذكر الذي ذكره الله في القرآن أعم من المعنى الذي يفهمه الكثير وهو استرجاع المعلومات، لافتًا إلى أن المقصود به في القرآن الكريم أن ينتبه الإنسان من الغفلة وفي حالة من حالات الانتباه للإشارات التي يرسلها الله تعالى.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

قناة الناس القرآن الكريم التذكر التقليد ايات بينات

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